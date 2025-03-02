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Sağlık Bakanlığı'ndan Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu açıklaması

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#Merkezi Hekim Randevu Sistemi#Sağlık Bakanlığı#MHRS
Sağlık Bakanlığından Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 15:26

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığını açıkladı.

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Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından MHRS'deki randevu oranlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz."

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#Merkezi Hekim Randevu Sistemi#Sağlık Bakanlığı#MHRS

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