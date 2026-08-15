Sağlık Bakanlığından Lübnan’a 15,6 tonluk tıbbi yardım

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Sağlık Bakanlığı tarafından Lübnan’da yaşanan insani kriz nedeniyle ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla insani yardım çalışması yürütüldü.

Lübnan Hükümeti tarafından Sağlık Bakanlığına iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi malzemeler kısa sürede temin edilerek Mersin AFAD Deposunda sevkiyata hazır hale getirildi. Hazırlanan toplam 40 palet insani yardım malzemesi, Lübnan’a ulaştırılmak üzere bugün yola çıktı.

66 KALEM İLAÇ, 52 KALEM TIBBİ MALZEME

Yardım kapsamında 66 kalem ilaçtan oluşan 34 bin 965 adet ürün 10 palet halinde hazırlandı. Ayrıca 50 kalem tıbbi sarf malzemesinden oluşan 145 bin 830 adet ürün 29 palete, 2 kalem ayniyat/tüketim malzemesinden oluşan 500 adet ürün ise 1 palete yerleştirildi.

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TOPLAM 181 BİN 295 ÜRÜN GÖNDERİLİYOR

Toplam 40 paletten oluşan insani yardım malzemelerinin ağırlığının yaklaşık 15 ton 600 kilogram olduğu belirtildi. Yardım malzemeleri arasında çeşitli ilaçların yanı sıra tıbbi sarf ve ayniyat malzemeleri de bulunuyor.

Toplam 181 bin 295 adet ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardım, Lübnan’da sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla ülkeye ulaştırılacak.