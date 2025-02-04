Sağlık Bakanlığından Kayseri’deki şüpheli numune kaplarına ilişkin açıklama

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinde, şüphe duyulan bazı numune kaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada bilgilendirme yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "3 patoloji uzman hekimi tarafından şüpheli numune kaplarıyla ilgili yapılan inceleme ve rapor neticesinde; toplam 203 hasta ve bu hastalara ait 398 formaldehitli numune kabı kaydının olduğu, 398 formaldehitli numune kabının tamamına ilişkin patolojik incelemelerin tamamlandığı, yapılan incelemelerde yalnızca 15 hastaya ait numunelerde tespit artefaktı bulunduğu, bulunan 15 tespit artefaktının patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığının anlaşıldığı, mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı; neticede hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır" denildi.