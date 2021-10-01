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Sağlık Bakanlığı’ndan iddialara yanıt: ‘Aşı sonrası takip ediliyor’

#Koronavirüs Aşısı#Sağlık Bakanlığı#Yan Etki
Sağlık Bakanlığı’ndan iddialara yanıt: ‘Aşı sonrası takip ediliyor’

Sağlık Bakanlığı, ‘aşı sonrası gelişen yan etkileri takip ve kayıt merkezi olmadığına’ ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

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İstenmeyen etkilerin Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi ile takip edildiğini ifade eden Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “ASİE İzleme Sistemi, 2003 yılından bu yana yürürlükte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşı uygulamaları ve diğer aşı uygulamaları sonrasında görülen istenmeyen etkilerin bildiriminin yapıldığı sistemdir. Sistem kapsamında bildirimi zorunlu olan aşı sonrası istenmeyen etkiler ve vaka tanımları ‘Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Genelgesi’ ile belirlenmiştir” dendi.

HES ÜZERİNDEN DE BİLDİRİM YAPILIYOR

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Ayrıca, COVID-19 aşılarına özel olmak üzere vatandaşlar tarafından da doğrudan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden sisteme bildirim yapılabilmektedir. COVID-19 aşısı uygulamalarından sonra görülen istenmeyen etkilerin kayıt ve bildiriminin elektronik olarak sisteme entegre edilmesine yönelik çalışmalar Aralık 2020’de COVID-19 aşıları henüz ülkemize gelmeden tamamlanmış, elektronik ASİE İzleme Sistemi yürürlüğe alınmıştır. İstenmeyen etki konusunda ASİE Danışma Kurulu, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de yer aldığı danışma kurulu ile çalışılmaktadır.”

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#Koronavirüs Aşısı#Sağlık Bakanlığı#Yan Etki