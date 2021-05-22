Sağlık Bakanlığı'ndan 'Haydi aşıya' kampanyası

Sağlık Bakanlığı’nın başlatmayı planladığı kampanyayla, nüfusun büyük çoğunluğunun aşı olmaya ikna edilmesi planlanıyor. Kanaat önderlerinin de destek vereceği kampanyanın detaylarını, Bilim Kurulu üyeleri anlattı:

ÖNEMLİ İSİMLER AŞIYA ÇAĞIRACAK

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Kampanyada kanaat önderlerinin aşılanmayla ilgili destekleri çok önemli olacak. Aşının varyantlara olan etkisi anlatılacak. Uğur Hocamızın verdiği bilgiler ışığında aşı Güney Afrika, Brezilya hatta Hindistan varyantına dahi etkili. BioNTech hızlı biçimde antikor cevabı oluşturan bir aşı. Aktif olarak iş hayatında olanlara aşılama yapılması önemli. Kampanya kapsamında tanıtım filmleri hazırlanarak aşı konusundaki kafa karışıklıkları ve endişe giderilecek.

‘BULDUĞUNUZ AŞIYI OLUN’





Prof. Dr. Levent Akın: Aşılamayla ilgili vatandaşı ikna çalışmaları devam edecek. Bu konuda tanıtımlar yapılabilecek. Vatandaşın aşı ile ilgili bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmeleri istenecek. Kişilerin ilk karşılaştığı aşıyla aşı olmasının önemi anlatılacak. İki doz aşı almış kişi sayısı ülkemiz nüfusunun yüzde 75’ine ulaştığında, ülkemizde salgının yarattığı yaygın hastalık durumu daha dar alanlarda, bazen küçük kümeler şeklinde, bazen de sporadik (vakaların dağınık, tesadüfi ve genellikle nadir olarak görülmesi) olarak çıkabilir. Bu vakaların tespiti için de PCR, hızlı testler gibi yaygın test uygulamasıyla kümeler ya da kişiler tespit edilerek, bu kişilerin karantina ya da izolasyon yöntemleri ile toplumda hastalık odağı olmalarının önüne geçilebilir. BioNTech konusunda depolamada sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı bu konuda alt yapıyı çok geliştirdi.

UĞUR HOCA BİZZAT ANLATACAK

Önceki gün Bilim Kurulu toplantısına katılarak aşı müjdesini canlı yayında veren BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, bakanlığın kampanyasında aktif rol alacak. Türkiye’ye gelmesi beklenen Şahin, vatandaşı aşı olmaya çağıracak.

KİM, NE ZAMAN AŞI OLACAK?

- Türkiye’nin aşı takvimine göre halen 55 yaş üzerine aşılama yapılıyor.

- Aşı programında sağlık personelinin eşleri de aşılanmaya başladı.

- Bakan Koca, öğretmenlerle ilgili olarak da “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” açıklaması yaptı.

- Tedarik süreciyle eşzamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.

- Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı.

- Bakanlığın yeni hedefi ise haziranda 20 yaş üstü herkesi aşılamak, eylül ayına kadar ise 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.

- 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.

- Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara