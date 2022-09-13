Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastane randevuları' iddialarına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#MHRS#Sağlık
Sağlık Bakanlığından hastane randevuları iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 17:17

Sağlık Bakanlığı bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı" iddiaları üzerine, "Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan “Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı” iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır.

Gözden Kaçmasın

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu Erdoğan, 2 1 ve 3 1 ev fiyatlarını açıkladıTOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! Erdoğan, 2 1 ve 3 1 ev fiyatlarını açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#MHRS#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini