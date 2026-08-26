Sağlık Bakanlığından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hijyen soruşturması

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 20:52
Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi.
İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.