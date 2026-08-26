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Sağlık Bakanlığından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hijyen soruşturması

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#Sağlık Bakanlığı#Hastane Hijyeni#Gülhane Eğitim Araştırma
Sağlık Bakanlığından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine hijyen soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 20:52

Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi.

İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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#Sağlık Bakanlığı#Hastane Hijyeni#Gülhane Eğitim Araştırma

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