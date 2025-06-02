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Sağlık Bakanlığı'ndan entübe edilen çocukla ilgili kritik açıklama

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Sorunu#Hastane
Sağlık Bakanlığından entübe edilen çocukla ilgili kritik açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 10:43

Sağlık Bakanlığı, okulda sınıf arkadaşı tarafından boğazının sıkılması nedeniyle fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Taşkın'ın (10) entübe edildiği olayla ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10) entübe edildiği olayla ilgili, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığından entübe edilen çocukla ilgili kritik açıklama

“HASTAYA OLAY YERİNDE 15 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ”

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda ambulansın geç geldiği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığından entübe edilen çocukla ilgili kritik açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 4 dakika sonra hastaneye (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) ulaştırılmıştır" denildi.

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Sorunu#Hastane

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