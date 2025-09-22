Sağlık Bakanlığı’ndan doktorlara estetik eğitimi

Haberin Devamı

Simülasyon maketleriyle yapılacak eğitimlerde, cilt katmanları, kas ve sinir anatomisi, kritik enjeksiyon bölgeleri ve riskli alanlar anlatılacak. SEP’in ayrıntıları şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diploma tescil tarihinden itibaren 10 yılını tamamlamış pratisyen tabipler, uzmanlık tescil tarihinden itibaren 5 yılını tamamlamış uzman tabipler SEP başvurusunda bulunabilecekler. SEP süresince katılımcılar herhangi bir iş ve işlemde çalıştırılamayacaklar. Devlet ve vakıf üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ve bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar eğitim merkezi olma talebinde bulunabilecekler.

RİSKLİ ALANLAR ANLATILACAK

Standartta belirtilen ve eğitim merkezi bünyesinde cilt yenileme birimi, lazer uygulama birimi, botulinum oksin (botoks) uygulama birimi, dolgu birimi bölümleri bulunacak. Eğitimlerde cilt katmanları, kas ve sinir anatomisi, kritik enjeksiyon bölgeleri ve riskli alanlar, güvenli doz ve enjeksiyon protokollerini kullanarak farklı yüz bölgelerine etkili müdahale edebilme anlatılacak. Eğitim merkezi, teorik eğitimin sonunda yazılı sınav yapacak. Teorik eğitim sınavından 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılacak.”