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Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech-Pfizer aşısı açıklaması! -80 derecede özel koşullarda saklanıyor  

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken ''BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye’ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta, 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak'' demişti. Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada aşıların -80 derecede muhafaza edildiği belirtildi. Aşıların sevki sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.

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  • BioNTech-Pfizer Türkiyede
  • BioNTech-Pfizer Türkiyede
  • BioNTech-Pfizer Türkiyede
  • BioNTech-Pfizer Türkiyede
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Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

NİSAN'DA 4.5 MİLYON DOZA ULAŞACAK

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

-80 DERECEDE MUHAFAZA EDİLİYOR

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. 

Son dakika... Sağlık Bakanlığından BioNTech-Pfizer aşısı açıklaması -80 derecede özel koşullarda saklanıyor
SEVK SIRASINDA ÖZEL KOLİ KULLANILACAK

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Son dakika... Sağlık Bakanlığından BioNTech-Pfizer aşısı açıklaması -80 derecede özel koşullarda saklanıyor

Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Son dakika... Sağlık Bakanlığından BioNTech-Pfizer aşısı açıklaması -80 derecede özel koşullarda saklanıyor

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