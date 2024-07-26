Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcaklarda astım ve KOAH hastalarına kritik uyarılar

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Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklama şöyle:

Astım ve KOAH [Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı] kronik hastalıklardır. Bu hastalıklara sahip kişiler yaz aylarında atak yaşama riskini azaltmak için birtakım önlemler almalıdır.

AŞIRI SICAKLAR VE YÜKSEK NEM ATAKLARI TETİKLEYEBİLİR

Yaz aylarında aşırı sıcaklar ve yüksek nem, astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalıklarında nefes darlığı, öksürük ve balgam miktarında artışa ve bu hastalıkların seyirlerinin kötüleşmesine neden olabilir. Yüksek sıcaklıkta, ağızdan nefes alınması hâlinde solunum yolu hücreleri aşırı su kaybeder ve solunum yolu tahriş edicilerine karşı hassasiyet artar, bu durum astım ve KOAH hastalarında nefes darlığı ataklarına yol açabilir.

ASTIM VE KOAH HASTALARI İÇİN ÖNERİLER

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Nem oranının arttığı dönemlerde ve saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, nem oranı yüksek bölgelere seyahat etmeyin.

Özellikle KOAH’ta solunan havadaki nem oranının normal seviyenin altında veya üstünde olması balgam çıkışını engelleyerek solunum yollarında tıkanma ve enfeksiyonlara sebep olabilir. Nem ve ısı ölçerler kullanarak bulunduğunuz kapalı ortamların nem ve ısı oranını dengede tutun, aşırı nemli ortamlardan kaçının.

Polen alerjiniz varsa sıcak ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkmayın. Çıkmanız gerekirse maske takın, dışarıdan eve geldiğinizde giysilerinizi hemen değiştirin ve banyo yapın. Sabah saatlerinde polenler havada yoğun olarak bulunduğundan bu saatlerde evinizi havalandırmayın.

Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında açık havada bulunmaktan kaçının. Dışarı çıkmak mecburiyetinde kalırsanız serin ve gölge alanları tercih edin.

Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, hafif, rahat, açık renkli giysiler giymeye özen gösterin.

Evde veya taşıtta mümkünse pencere açmak yerine klima kullanın ancak klimanın temizliğini ve bakımını mutlaka düzenli olarak yaptırın.

Meyve, sebze ve yüksek lifli yiyecekler içeren sağlıklı beslenme planına uyun. Tavuk, balık ve hindi gibi yağsız protein türlerini tercih edin. Tatlılar başta olmak üzere şeker oranı yüksek yiyeceklerden uzak durun.

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Yeteri kadar su içmeyi ihmal etmeyin. Alkollü, kafeinli, şekerli içeceklerden uzak durun.

Yorucu fiziksel aktivitelerden kaçının. Sabah erken saatleri veya akşam saatlerini tercih ederek düzenli yürüyüş yapın.

Yürüyüşün hem öncesinde hem de sonrasında mutlaka sıvı alın.

Seyahate çıkmadan önce sağlık kontrolünüzü yaptırın, hekiminizin reçete ettiği alerji ilaçlarınızı ve inhaler ilaçlarınızı tedarik edin. İlaçlarınızı hekiminizin önerdiği şekilde, dozda ve sürede düzenli kullanın.

Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor veya diğer dezenfektanlar atakları tetikleyebilir, bu nedenle havuz yerine denize girmeyi tercih edin.

Hekiminizden sizin sağlık durumunuza özel dikkat etmeniz gerekenler konusunda bilgi alın.

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Hasta yakınlarının ise bir arada olamadığı astım veya KOAH hastasıyla düzenli olarak iletişim kurması önemli bir tedbirdir.