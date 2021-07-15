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ANKARA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı klibi: ‘Bu son olsun’

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Sağlık Bakanlığı’ndan aşı klibi: ‘Bu son olsun’

Sağlık Bakanlığı’nın, aşılama kampanyasına özel hazırlattığı klipte Sertab Erener, yeni sözleriyle ‘Bu Son Olsun’ şarkısını seslendirdi.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında ‘Kolları sıvıyoruz’ sloganıyla başlatılan aşılama kampanyasına özel bir klip hazırladı. Fonda, bestesi Mehmet Soyarslan’a ait olan ve Cem Karaca’nın da seslendirdiği ‘Bu Son Olsun’ şarkısının Sertab Erener’in sesinden yeni sözlerle duyulduğu klip boş sokaklarla başlıyor, evinden aşı olmak için çıkanlarla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı klibi: ‘Bu son olsun’

Klipte okulların yeniden açıldığı, sinema ve spor salonlarının dolduğu, sanat ve spor organizasyonlarının yapıldığı, yeniden kucaklaşılabilen günler gösteriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazırlanan klibi sosyal medya hesabından “Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği ‘Bu Son Olsun’ şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim” notuyla paylaştı.

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