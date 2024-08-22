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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara yalanlama: Mpox karantinası yok

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Mpox Hastalığı#Maymun Çiçeği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 12:13

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir" denildi.

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

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#ANKARA#Mpox Hastalığı#Maymun Çiçeği

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