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Sağlık Bakanlığı'ndan anaokullarında karantina süresi açıklaması

#Sağlık Bakanlığı#Kreş#Koronavirüs
Sağlık Bakanlığından anaokullarında karantina süresi açıklaması

Sağlık Bakanlığı, kreşlerde temaslı durumda kalan öğrencilerin karantina süresiyle ilgili olarak detaylı bir açıklamada yaptı.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (İlk Orta ve Lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4.10 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır.

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#Sağlık Bakanlığı#Kreş#Koronavirüs

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