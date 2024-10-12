Sağlık Bakanlığı’ndan ağrı kesici uyarısı

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AĞRINIZ VARSA DOKTORA GİDİN: “Ağrı, vücutta meydana gelen ve normal olmayan bir durumun göstergesidir. İlk yapılması gereken, özellikle süreklilik gösteren ağrılarda, bir hekime başvurularak ağrının nedeninin araştırılması olmalıdır.

TAVSİYEYLE İLAÇ ALMAYIN: Hekimin tavsiyesi ve reçetesi olmadan ağrı kesici ilaç kullanılmamalıdır. Çünkü birine iyi gelen ağrı kesici, başkasına iyi gelmeyebilir.

MİDEDE KANAMA VE ÜLSER YAPABİLİR: Hekimin hastası için reçete edeceği ağrı kesici türü ve dozu, kişinin ve hastalığının durumuna, kişinin sahip olduğu hastalıklarına ve kullandığı diğer ilaçlara göre değişir. Ağrı kesicilerin kullanımında en sık görülen yan etkiler, sindirim kanalı problemleridir. Bazı ağrı kesici ilaçlar, sindirim sisteminde kanama, ülser gelişimi, mide veya bağırsak delinmesi gibi ciddi problemlere yol açabilir. Bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler kalp damar sisteminde ölümcül olabilecek pıhtılara, kalp krizi ve inme riskinde artışa yol açabilir.

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TANSİYONU YÜKSELTEBİLİR: Özellikle astım hastalarında bazı ağrı kesiciler hastalığı olumsuz şekilde etkileyebilir ve hastanın astım atağı geçirmesine neden olabilir. Tedavi ile kontrol altında tutulan kan basıncı (tansiyon), ağrı kesicilerin kullanımı ile yükselebilir. Tansiyon hastaları, ağrı kesici kullanırken bu hususu unutmamalıdır. Çocuk hastalarda, gebelikte ve emzirme dönemleri başta olmak üzere ağrı kesici kullanımı mutlaka hekim kontrolünde olmalıdır.”