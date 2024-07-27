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Sağlık Bakanlığı’nda üst düzey değişim

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#Kemalettin Memişoğlu#Sağlık Bakanlığı#Atama
Sağlık Bakanlığı’nda üst düzey değişim
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

Sağlık Bakanı Kemalettin Memişoğlu’nun göreve başlamasının ardından üst kademe yönetim kadrosunda yeni atamalar yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar şöyle:

“Nisan 2021’den bu yana Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar görevden alındı. 

YENİ KADRO

Bakan Yardımcılığı’na Halim Özçevik atandı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ise daha önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Erkan Hacıfazlıoğlu getirildi.”

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#Kemalettin Memişoğlu#Sağlık Bakanlığı#Atama

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