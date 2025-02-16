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Sağlık Bakanlığı: Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Çalışanları#Açıklama
Sağlık Bakanlığı: Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 19:15

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz" açıklamasını yaptı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Çalışanları#Açıklama

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