Sağlık Bakanlığı uyardı: Mide kanseri olmamak için...

Mide kanserini önlemedeki en önemli adımın Akdeniz diyeti olduğuna dikkat çeken Bakanlık, besinlerin iyi çiğnenmesini ve yemekle birlikte sıvı alınmamasını önerdi. Mangaldan uzak durulması gerektiğini bildiren Bakanlık, aşırı tuzlu yiyeceklerden de sakınmanın önemine değindi.

YİYECEKLERİ DONDURUN

Risk altındaki kişilerin taranarak mortaliteyi azaltabilmenin amaçlandığı protokolde, “Yiyecek hazırlama tekniklerinde değişiklik yapmak, tuzlama veya tütsüleme yerine dondurmayı tercih etmek, kanserden koruyuculuk anlamında önemli bir yarar sağlıyor” denildi.