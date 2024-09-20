Sağlık Bakanlığı uyardı... Eş-dost tavsiyesiyle ilaç almayın

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YANLIŞ ve gereksiz ilaç kullanımının zarar verdiğini belirten Sağlık Bakanlığı, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre, hastaların yarısı ilaçlarını doğru şekilde kullanmıyor” diyerek şu uyarılarda bulundu:

HASTALIKLAR TEKRARLAR

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı sağlığı etkileyen önemli bir sorun. DSÖ tahminlerine göre, hastaların yarısı ilaçlarını doğru şekilde kullanmıyor. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre, uygun ilacın, uygun dozda, uygun süre boyunca, birey ve toplum için en uygun maliyetle sağlanabilmesi, ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ olarak tanımlanıyor. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, çeşitli ilaçların birbiriyle etkileşimine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına veya hastalık süresinin uzamasına, yan etki görülme sıklığının artmasına neden olabiliyor.

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YARIDA KESMEYİN

Öncelikle, ilaçlar hekimin önerisi ve reçetesi olmadan kesinlikle kullanılmamalı. Eş-dost tavsiyesi, komşu övgüsüyle alınan ilaçlar olumsuz etkilere neden olabiliyor. İlaçları kullanırken, hekimin veya eczacının uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor. İlaçlar hekimin uygun gördüğü süre boyunca ve belirttiği dozda kullanılmalı, hasta tarafından iyileştiği düşünülerek yarıda kesilmemeli. Hekimin veya eczacının önerisi dışında ilaçlar, çiğnenerek, kırılarak, bölünerek veya suda çözülerek kullanılmamalı. Çünkü her ilaç buna uygun olarak üretilmiyor. İlaçların çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi çocukların sağlığı açısından da önemli.

BUZLUĞA BOYMAYIN

İlaçlar, ambalajında ve uygun şartlarda muhafaza edilmeli. Uygunsuz saklama koşullarında muhafaza edilen ilaçların kimyasal yapılarında bozulma olabileceği, yani ilaçların etkisini kaybedebileceği biliniyor. Hatta bu durum istenmeyen etkilere ve zehirlenmelere de yol açabiliyor. İlaçlar, doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerlerde saklanmalı. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar ise kesinlikle buzluk bölümüne konulmamalı ve dondurulmamalı. Yanlışlıkla buzlukta saklanmış veya dondurulmuş ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı. Kesilmiş ve açılmış ambalajlar satın alınmamalı, ilaçlar sadece eczanelerden temin edilmeli.”