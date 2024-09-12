Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu sözlere kanmayın

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), sağlık vaat eden ürünlerdeki sağlık beyanlarını incelemeye aldı. Bakanlık, “Kansere karşı korur, depresyona çözüm, prostata son, zayıflama ürünü 45 günde 8 ila 12 kilo, metabolizmayı hızlandırır, kan şekerini düzenler, ödemi giderir, akciğerlerinizi temizleyerek yeniler, hipertansiyonda ve kolesterolde etkilidir” gibi beyanlara vatandaşların inanmaması gerektiğini açıkladı.

‘SADECE ECZANELERDE’ SÖZÜ KULLANILAMAZ...

TİTCK’dan şu uyarılar yapıldı: “Vatandaşlarımızda ‘güvenilirlik’ algısı yaratmak maksadıyla, ürünün etiketi, tanıtımı ve reklamında ‘sadece eczanelerde satılabileceği’ yönündeki ifadeler, ürün satış veya tanıtımında kullanılamaz. Sağlık beyanlı ürünlerle ilgili tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesi veya ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilendirilen teşekkür, övgü, tavsiye veya onay ifadesine yer verilen veya ima eden beyanlara da izin verilmez. Bu tanıtımlara itibar etmeyin. Bu ürünleri yalnızca hekim tavsiyesi doğrultusunda kullanın.”