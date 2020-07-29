İlk kez yayınlandı! Bayramda bu hatayı sakın yapmayın

SEBZE VE YOĞURT TAKVİYESİ: Bayram süresince etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda, çeşitlilik yaratmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir) ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) sebze grubu ve meyve grubuyla aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.