İlk kez yayınlandı! Bayramda bu hatayı sakın yapmayın

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden derlenen bilgilere göre, koronavirüs salgının etkisinin sürdüğü bu seneki Kurban Bayramı’nda uyulması gereken hijyen ve sağlıklı beslenme uyarıları şöyle:
2
Abone Ol
MASKE-MESAFE ŞART:
Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli.
3
Abone Ol
HEMEN PİŞİRMEYİN:
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor.
4
Abone Ol
Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor.
5
Abone Ol
KALP HASTALARI DİKKAT:
Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyanların sakatat tüketiminden kaçınmaları isteniyor.
6
Abone Ol
HAŞLAMA YA DA IZGARA:
Kurban Bayramı’nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor.
7
Abone Ol
Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor.
8
Abone Ol
Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor.
9
Abone Ol
Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, hayvanlardan geçen bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan çıkarılmamasına vurgu yapılıyor.
10
Abone Ol
ÖNCE DİNLENDİRİN SONRA DONDURUN:
Kurban etinin buzdolabında dinlendirildikten sonra dondurularak saklanması öneriliyor.
11
Abone Ol
KÜÇÜK PARÇALARA AYIRIN:
Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor.
12
Abone Ol
SEBZE VE YOĞURT TAKVİYESİ:
Bayram süresince etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda, çeşitlilik yaratmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir) ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) sebze grubu ve meyve grubuyla aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.
13
Abone Ol
Kurban bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,
14
Abone Ol
30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00’dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.
15
Abone Ol
Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00’e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.