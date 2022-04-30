Sağlık Bakanlığı uyardı: Bayram sofrasına dikkat

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AŞIRIYA KAÇMAMALI

* Gün içinde besin tüketmemeye alışmışken, birdenbire sık ve çok tüketim sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram süresince aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalı.

ÖĞÜN SAYISI ÖNEMLİ

* Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden arttırılmamalı. Öğün sayısında ve ara öğünlerde dikkatli olunmalı. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli hoşaf-kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.

HAFİF KAHVALTI YAPIN

* Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tercih edilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber vb. çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmelidir. Haşlanmış yumurta yenmelidir. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan sakınılmalı. Beyaz ekmek yerine tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi de kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir.

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SÜTLÜ TATLI TÜKETİN

* Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerler ile yapılan tatlılar ve çay şekerinden alınan kalorinin günlük enerji miktarının yüzde 10’unu geçmemesini tavsiye ediyor. Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler, şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto-hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir.

BOL SIVI TÜKETİN

* Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2.5 - 3 litre sıvı alınmalı, sıvı tüketimini artırmak amacıyla su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir. Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidirler.

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GECELERİ YEMEYİN

* Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir. Bayram süreci ile birlikte kişiler uyku düzeni ramazan öncesi düzenlerine dönmeli böylece gece yemeleri alışkanlığının önüne geçilmelidir.

AKTİVİTELERİ ARTIRIN

* Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması yararlı olacaktır. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır.