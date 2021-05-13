DHA
Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bayram sofrasına dikkat
Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenmeye yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ramazan nedeniyle beslenme düzenindeki değişikliklerin, bayram ve sonrasında dikkat edilmezse bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği belirtildi. İşte açıklamada yer alan tavsiyeler:
- Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden arttırılmamalı.
- Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.
‘HAFİF KAHVALTI İLE BAŞLAYIN’
- Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemeli. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmeli. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek ve hamur işi gıdalardan sakınılmalı.
- Tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutacağından ve tokluk hissi vereceğinden önemli.
- Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir.
- Mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketilmemesine dikkat edilmeli. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler, şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir.
- Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmeli. Bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller.
‘2-2.5 LİTRE SIVI TÜKETİN’
- Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidir.
- Sıvı ihtiyacının karşılanması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı. Su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmeli.
‘FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTTIRIN’
- Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemeli.
- Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemeli. Bayram süreci ile birlikte kişilerin uyku düzeni ramazan öncesi düzenlerine dönmeli, böylece gece yeme alışkanlığının önüne geçilmeli.
- Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması, evde kalındığı süre içerisinde de evde fiziksel aktivite uygulamalarının yapılması yararlı olacaktır.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara