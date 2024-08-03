Sağlık Bakanlığı uyardı: Anne sütü içen daha zeki oluyor

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SAĞLIK Bakanlığı, 1-7 Ağustos tarihleri arasında farkındalık çalışması yapılan “Dünya Emzirme Haftası”nda anne sütünün faydalarını

anlattı ve anneleri bebeklerini emzirmeleri için uyardı:

EŞSİZ VE DİNAMİK BİR BESİN

“Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun gıda. Anne sütü ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin ögesi gereksinimlerini karşılaması, kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsiz. Ayrıca, anne sütü canlı hücreler, hormonlar, aktif enzimler, antikorlar ve pek çok diğer benzersiz bileşenleri içeren dinamik bir besin.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR

Anne sütüyle beslenen çocuklar zekâ testlerinde daha iyi performans gösteriyor, aşırı kilolu veya obez olma olasılıkları daha az ve ileriki yaşamlarında diyabete daha az eğilimliler. Her annenin sütü kendi bebeği için en uygun bileşimdedir ve yeterli miktardadır. Anne sütü her zaman hazır, temiz ve uygun ısıdadır.

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ÖZGÜVENİ ARTIRIYOR

Bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan tüm besin ögelerini yüzde 100 karşılar. Sindirimi kolaydır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı, gaz, pişik, kabızlık daha az görülür. Anne bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Bebeğin doğuştan gelen, doğal emme refleksini kullanmaya başlayarak beslendiğini keşfetmesi, annesinin kollarında olduğunu hissetmesi, bebekte güven duygusunu oluşturur. Bu durum bebeğin psikolojik durumunu direkt etkileyerek özgüvenini geliştirir.”

2 YAŞA KADAR EMZİRİN

Bakanlık, bebeklerin anne sütüyle emzirilmesi oranının ülkemizde ve dünya genelinde çok düşük olduğuna dikkat çekerek özetle şu bilgileri verdi: “Tüm dünyada yenidoğan bebeklerin yarısından daha azı hayatlarının ilk bir saatinde anne sütü alarak hayata başlıyor. Sonrasında bebeklerin yaklaşık sadece yüzde 44’ü hayatlarının ilk altı ayında sadece anne sütüyle beslenebiliyor. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2025 yılına kadar koyduğu yüzde 50 hedefinin altında. Türkiye’de ise ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin oranı yüzde 40.7 olarak tespit edildi. 3 yaş altı çocuklarda ise ortalama emzirme süresi 17 ay. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve yürütülen programa göre ‘bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6’ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi’ ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımız.”

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ANNEYE DE FAYDALI

Bakanlık bebekleri emzirmenin anne sağlığı açısından da çok önemli olduğunu vurguladı: “Emziren kadınların meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski düşer. Emzirme döneminde salgılanan hormonlar, annede depresyon riskini azaltır.”