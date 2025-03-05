Sağlık Bakanlığı uyardı! 10 yıl sonra obezite tehlikesi

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Sağlık Bakanlığı, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük sorun haline gelen obezite konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlığın ‘Dünya Obezite Günü’nde verdiği bilgi şöyle:

“Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımlanıyor. Bel çevresi ölçümünün, kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm’den fazla olması riskli, kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’den fazla olması ise obezite olarak değerlendiriliyor. Obezite başlı başına bir hastalık olmanın yanı sıra fazla kilolu veya obez olmak hipertansiyon, tip 2 diyabet, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunu için riski artırıyor.

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4 KİŞİDEN BİRİ OBEZ OLACAK

Obezite tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hızla artıyor. DSÖ’nün 2024 tarihli raporuna göre 2022 yılında erişkin nüfusun yüzde 43’ünün fazla kilolu, yüzde 16’sının ise obez olduğu belirtiliyor. 5-19 yaş arası 160 milyon çocuk ve ergen ile 5 yaş altı 37 milyon çocuk ise obezite sorunu ile boğuşuyor. Dünya Obezite Federasyonu’nun 2023 yılı raporunda, mevcut eğilimler devam edecek olursa 2035 yılında dünya genelinde obezite ile yaşayacak insan sayısının 1.9 milyar olarak tahmin edildiği, bunun ise her 4 kişiden biri anlamına geleceği bildiriliyor. Bu tahmin aynı zamanda 2035 yılında dünya nüfusunun yarısının (4 milyar kişi) fazla kilolu veya obez olacağına işaret ediyor. Yine aynı rapora göre 2020 yılında her 11 çocuktan 1’inin obez olduğu, 2035 yılına kadar yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 400 milyon çocuğun obeziteye sahip olacağı öngörülüyor.

SIK KİLO ALIP VERMEYİN

Sağlıklı yaşam için yetişkinlikte haftanın en az 5 günü ve günde en az 30 dakika orta şiddetli veya haftada en az 75 dakika yüksek şiddetli, çocukluk çağında ise günde en az 60 dakika orta veya yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapılmalı. Sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması sürdürülebilir olmalı, sık kilo alıp vermekten kaçınılmalı. Günlük beslenmede mutlaka önerilen miktarlarda su tüketilmeli. Tüketilen doymuş yağ miktarı günlük alınan toplam enerjinin yüzde 10’unu aşmamalı. Yemeklerde, tereyağı, margarin, kuyruk veya iç yağı gibi doymuş yağlar yerine bitkisel sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısırözü vb.) tercih edilmeli.

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PAKETLİ GIDADAN UZAK DURUN

Şeker alımı azaltılmalı, tüketilen basit şeker miktarı günlük alınan toplam enerjinin yüzde 10’unu geçmemeli. Eklenmiş şeker içeren pastane ürünleri, hamur işleri, tatlı, çikolata ve hazır paketli ürünlerin tüketimi azaltılmalı. Şeker eklenmiş içeceklerden de sakınılmalı, meyve suyu yerine meyve tüketilmeli. Meyve suyu tüketilecekse yüzde 100 meyve suları tercih edilmeli. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, beyaz un yerine esmer ekmek, bulgur pilavı ve esmer un tercih edilmeli. Sebze, meyve, tam tahıl, kurubaklagil ve yağlı tohum tüketimiyle posa alımı artırılmalı. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmeli ve günde en az 400 g sebze ve meyve tüketilmeli. Ana yemeklerde sebzelere yer verilmeli, ara öğünlerde ise meyveler yer almalı. Aşırı protein tüketiminden kaçınılmalı. Haftada en az iki kez (300-500 g) balık tüketmeye özen gösterilmeli. Hazır paketli ürün tüketimi sınırlandırılmalı.

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3 SU BARDAĞI SÜT VEYA YOĞURT TÜKETİN

Her gün 2-3 su bardağı süt veya yoğurt tüketilmeli. Uygun pişirme yöntemleri kullanılarak yemeklere eklenen yağ miktarı azaltılmalı. Tuz, tuzlanmış ve tuz içeriği yüksek besinlerin (turşu, salamura besinler, zeytin vb.) tüketimi azaltılmalı, yemeğin tadına bakmadan tuz ilavesi yapılmamalı. Düzenli yemek yeme alışkanlığı edinilmeli ve geç saatte yemek yemekten kaçınılmalı. Ev dışında yemek yeme sıklığı azaltılmalı, yendiği zaman az yağlı yemekler tercih edilmeli.”