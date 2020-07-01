Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı.. İşte KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı
Merakla beklenen sonuçlar az önce ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuş ve adaylar tercih işlemlerini yapmışlardı.. Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak gerçekleştirmişti.. ÖSYM bugün yaptığı açıklama ile tercih sonuçlarının resmi internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu.. İşte KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama linki
Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde;
KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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