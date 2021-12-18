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Sağlık Bakanlığı: Raf ömrü 9 ay, gönül rahatlığıyla aşı olun

#Sağlık Bakanlığı#Biontec#Raf Ömrü
Sağlık Bakanlığı: Raf ömrü 9 ay, gönül rahatlığıyla aşı olun

Sağlık Bakanlığı’ndan, son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlara uygulandığına ilişkin iddialar üzerine, “Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler” denildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

GÜNCELLEMELERİ TAMAMLANDI

“Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA COVID-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021’den önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır. Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü’nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi üzerinden güncellemeleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler.”

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#Sağlık Bakanlığı#Biontec#Raf Ömrü

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