Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları ne zaman? KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı mı?

14-20 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 tercih işlemleri tamamlandı. Kontenjanlar ve kadroların yer aldığı KPSS 2020/4 kılavuzuna göre gerçekleşen tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, KPSS 2020/4 tercih sonuçları hakkında ayrıntılar.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılan KPSS 2020/4 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı ya da ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atama yapılacak 8 bin 844 kadrodan 3 bin 762'si hemşire, 1091'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 8 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 15 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 65 (Lisans), Ebe 1091 (Lisans), Fizyoterapist 100 (Lisans), Hemşire 3235 (Lisans), Hemşire 527 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 10 (Lisans), Odyolog 11 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 150 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 3 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 123 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 91 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 69 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 409 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 110 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 76 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 88 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 77 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 16 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 76 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 31 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 616 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 6 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 56 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 38 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 410 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 468 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 303 (Ortaöğretim), Toplam 4841 (Lisans), 3173 (Ön Lisans), 830 (Ortaöğretim), Genel Toplam (8844).