Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Bakan Koca'dan atama açıklaması

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Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen sürece girildi. Binlerce sağlık personeli adayının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı atama süresi hakkında Bakan Koca açıklamada bulundu. Bakan Koca, mülakatsız ve puana göre personel alımı yapılması için çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman? İşte, o detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanlığı atama sürecine dair konuştu: ''Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.''

