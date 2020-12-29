Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih tarihleri ve başvuru şartları daha önceki süreçlerde olduğu gibi KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. 16 bin sağlık personeli alımı branş dağılımda, 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak. KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. Başvurulara ilişkin duyurular Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi ve ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilecek.

Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımı başvuru şartları kılavuzla beraber açıklanacak. Geçtiğimiz dönem yapılan 12 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

5. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.