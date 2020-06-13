Sağlık Bakanlığı işyerlerini uyardı: Yüz yüze toplantıları kısa tutun

Hazırlanan rehberde, “Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalı, yüz yüze toplantılar ise kısa tutulmalı ve toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemeli” denildi. İşyerlerindeki toplantılarla ilgili diğer uyarılar ise şöyle sıralandı:

ŞAHSİ KALEM KULLANIN

“Toplantı salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalı. Oturma düzeni her yöne en az bir metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanmalı. Mümkün olduğunca belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, yazışmalarda e-imza kullanılmalı. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek imzalanmalı. Kişiler evrakları imzalarken, şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortak kullanıma sokulmamalı.

MASKE TAKARAK İŞE DEVAM

Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmeli. Bu kişiler maske takarak işe devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemeli. Toplantı salonlarının temizliği ofis ve işyerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmalıdır.”