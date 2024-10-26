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Sağlık Bakanlığı İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde çalışanlar ve yaralıları rehin almasını kınadı

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#Sağlık Bakanlığı#Gazze#İsrail
Sağlık Bakanlığı İsrailin Kemal Advan Hastanesinde çalışanlar ve yaralıları rehin almasını kınadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 23:49

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınadı.

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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz. Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir."

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#Sağlık Bakanlığı#Gazze#İsrail

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