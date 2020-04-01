MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı, "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi
GeriGündem Sağlık Bakanlığı, "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 22:25,Son Güncelleme:/

Sağlık Bakanlığı, "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanlığı, "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'dan etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterler belirlendi.

- Kovid-19 geçirip iyileşen kişinin bağışçı olabilmesi için, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak.

- İmmün plazma tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle