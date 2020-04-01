AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 22:25,
Sağlık Bakanlığı, "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'dan etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterler belirlendi.
- Kovid-19 geçirip iyileşen kişinin bağışçı olabilmesi için, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak.
- İmmün plazma tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.
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