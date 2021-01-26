Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları, gerçekleşen kuranın ardından yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvurularını yapan adaylar heyecanla kura tarihini bekliyorlar. Kura çekilişi 26 Ocak’ta noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlandı. İşte yerleşenler listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekilişinin ardından yapılan açıklamada sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayınlanacağı duyuruldu ve yerleşenlerin listesi yayımlandı.

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