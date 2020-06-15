Sağlık Bakanlığı iller arası tayin dönemi belli oldu mu? 'Haziran Dönemi' isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama takvimi

Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan personellerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru takvimi yayınlandı. İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuzdönemi İller arası yer değişikliği için;

İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 yılı Haziran–Temmuz Dönemi İller arası yer değişikliği başvuruları 2020 Haziran ayında başlayıp, 08/07/2020 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.

Başvurusu uygun görülecek personelin atama işlemleri 2020 Temmuz ayı içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kuruma tebligat/atama kararı gönderilecektir.

Yer değişikliği talebinde bulunacak personel (Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli) ilanda duyurulan kurum ve ünvanlara, kendi ünvanındaen fazla 5 (beş) tercih olacak şekilde başvuruda bulunabilir.

Tayin talebinde bulunan personelin talepte bulunduğuna dair atama nakil talep formu, onaylı/imzalı hizmet belgesi, muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının belirtildiği kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine 14/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

(HAZİRAN-TEMMUZ 2020) TAKVİMİ

Haziran 2020 Başvuruların başlangıcı

8 Temmuz 2020 Başvuruların bitişi

14 Temmuz 2020 Başvuru evrakları son geliş tarihi

Temmuz 2020 Sonuçların açıklanması