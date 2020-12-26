Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu başladı! Kura 2021’de çekilecek

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu yapmak isteyenler detayları araştırıyorlar. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 25 Aralık’ta başladı ve 30 Aralık Çarşamba saat 18:00’ kadar devam edecek. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 25 Aralık’ta başladı ve 30 Aralık Çarşamba saat 18:00’ kadar devam edecek.

Başvurular; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

KURA OCAK AYINDA ÇEKİLECEK

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.