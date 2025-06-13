Sağlık Bakanlığı hazırladı: Aile hekimliği rehberi

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan rehberde yer alan ayrıntılar şöyle:

SÖZLEŞME YENİLEME

“Sözleşme süresi sonunda görevine devam etmek isteyen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmeleri gebe, lohusa, bebek-çocuk izlemleri, bağışıklama, obezite taraması, çok yönlü yaşlı izlem oranı, su çiçeği yapılma oranı, kronik hastalık tarama ve izlemleri, kanser taramaları gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında Bakanlıkça belirlenecek ve her sözleşme dönemi öncesinde ilan edilecek göstergelerden aile hekimliği biriminin aldığı toplam puanın, yine Bakanlıkça belirlenecek ve her sözleşme dönemi öncesinde ilan edilecek gösterge hedef puanına eşit olması ya da hedef puanı geçmesi halinde yenilenecek.

AYLIK HEDEF

Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönergeye göre, kronik hastalıklar için belirlenen aylık hedef nüfusunun yüzde 40’ının taranması halinde tavan ücretin yüzde 18.9’u, yüzde 70 ve üzerinin taranması halinde tavan ücretin yüzde 37.8’i oranında teşvik ödemesi yapılacak. Ek olarak da ödemeye esas tarama ve takip katsayısı hesaplanmasında kronik taramaları için asgari başarı yüzdesi yüzde 40, azami başarı yüzdesi yüzde 90, kronik hastalık izlemlerinde ise asgari başarı yüzdesi yüzde 50, azami başarı yüzdesi yüzde 90 olarak kabul edilecek.

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CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNA HASSASİYET

Aile hekimleri, hastasından cinsel istismar konusunda bir duyum aldığında veya mağdurun muayenesinde cinsel istismardan şüphelendirecek bulguya rastladığında kişinin şikâyetçi olup olmaması dikkate alınmaksızın gerekli tespit ve raporlama yaparak, derhal yetkili makama bildirim yapacak. Çocuğun korunması ve istismarın durdurulması için bu uygulama yasal bir zorunluluk. Cinsel istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyanı esas kabul edilerek süreç yürütülecek ve tutanak altına alınacak. Görüşme sırasında, olaya ilişkin meraklı bir tutum içinde detaylar öğrenilmeye çalışılmayacak. Hayret, üzüntü, öfke gibi duygusal tepkiler gösterilmeyecek.”

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EVLENİRKEN AIDS TESPİT EDİLİRSE



Evlilik öncesi sağlık muayenelerinin üreme sağlığı ve aile planlaması konularında danışmanlık vermek için bir fırsat olduğu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen rehberde, “Yapılan muayene ve testlerde diğer eş adayının sağlığını riske atacak bir hastalık, HIV tespit edildiyse, hastalık tespit edilen eş adayının, diğer eş adayına hastalığı olduğunu söylemesi istenecek. Bunun mümkün olmaması halinde her somut vaka özelinde, özellikle bu bilginin eş ya da eş adayına açıklanmasından elde edilecek fayda göz önünde bulundurulmak suretiyle eş adayı bilgilendirilebilecek. Tüm adımlar kayıt altına alınacak. Evlilik raporu düzenlemeye engel olmayan hastalıklar arasında Talasemi, SMA, AIDS/HIV, Hepatit B/C yer alıyor” denildi.