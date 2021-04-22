Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı'ndan İçişleri'ne Türkiye'ye girişte PCR testi istenmeyecek ülkeler hakkında üst yazı
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, İçişleri Bakanlığı'na hitaben kaleme alınan üst yazıyla 15 Mayıs'tan itibaren, 16 ülkeden Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesini talebinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'na hitaben, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara imzalı üst yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisinin ülkemizde kontrolüne yönelik; Dünya’da ki ve ülkemizde ki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilerek yoğun çalışmalar yürütülmektedir.
Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ederim"
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