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Sağlık Bakanlığı: Estetik uygulamaları gerçekleştiren kuruluşların kapsamı genişletildi

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#Sağlık Bakanlığı#Estetik#Hekim
Sağlık Bakanlığı: Estetik uygulamaları gerçekleştiren kuruluşların kapsamı genişletildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 14:20

SAĞLIK Bakanlığı, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşlarının kapsamının genişletildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi. Sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu. Yeni yönetmelik ile tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleri ile yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Estetik hizmeti sunabilecek hekimlerin kapsamı da genişletildi. Bu değişiklikle uygulayıcı hekim kapsamı genişlediğinden kamuda ilgili branşlarda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedeflendi. Yeni yönetmelik ile estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı. Kısıtlı branşta hizmet sunacak hekim istihdamında güçlük yaşandığından çok sayıda sağlık tesisinde uygulama yapılamazken, yeni dönemde bu fiili kısıt ortadan kalkmış oldu

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#Sağlık Bakanlığı#Estetik#Hekim

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