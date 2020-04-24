Sağlık Bakanlığı duyurdu... Ramazan'da alınması gereken 11 tedbir

İşte o tedbirler:

ORUÇ TUTARKEN HEKİMİNİZE DANIŞIN

Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma bulunmuyor. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle Ramazan ayında yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalı. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteği ile faaliyetler yapılabilir.

ÖKSÜRÜĞÜ OLAN YARDIM DAĞITMASIN

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalı.

Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeleri ve kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemelerin sağlanması gerekiyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı.

Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeliler

SİTEDE TOPLU İBADET YAPMAYIN

Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler kesinlikle yapılmamalı.

PİDE KUYRUKLARINA DİKKAT

İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekiyor.

Ramazan ayı boyunca yapılacak zekat, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı, maskeler uygun şekilde kullanılmalı, tokalaşmadan kaçınılmalı, uzaktan selamlama yapılmalı.

Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az bir metre aralıkla durulmalıdır.”