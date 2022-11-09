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Sağlık Bakanlığı duyurdu… İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı!

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#Covid-19#Koronavirüs#Vaka
Sağlık Bakanlığı duyurdu… İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 19:38

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu'ndan iki haftalık koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu yayınladı. Tabloya göre; 17-30 Ekim tarihleri arasında 22 bin 887 vaka tespit edilirken, 64 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan 23 bin 101 kişi sağlığına kavuştu.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 17-30 Ekim tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan iki haftalık koronavirüs tablosuna göre; 22 bin 887 koronavirüs vakası tespit edildi. 64 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 23 bin 101 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

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Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729 oldu. Toplam vefat sayısı ise 101 bin 327’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı duyurdu… İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

AŞILAMADA OSMANİYE BİRİNCİ SIRADA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı tablosuna göre de 1.doz aşılama oranı yüzde 93,34'e, 2.doz aşı yapılma oranı yüzde 85,67'ye ulaştı. Bakanlığın tablosuna göre; Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, ve Barın takip etti.

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Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanlığı duyurdu… İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

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#Covid-19#Koronavirüs#Vaka

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