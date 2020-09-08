Sağlık Bakanlığı COVID’li anneleri uyardı: ‘Bebeğinizi mutlaka emzirin’
Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelledi.
Rehbere ‘anne sütü’ bölümü ekleyen Bakanlık, COVID-19 tanılı da olsa anne sütünün bebek için en iyi beslenme kaynağı olduğunu açıkladı. Rehberde, “Anne sütündeki ana risk, anne ile yakın temas ve enfeksiyon riskidir. DSÖ, COVID-19 şüphesi olan veya tanı alan annelerin emzirmeye başlaması veya devam etmesi için teşvik edilmesini öneriyor. Anneler, emzirmenin faydalarının, olası bulaşma risklerinden önemli ölçüde daha ağır bastığı konusunda mutlaka bilgilendirilmeli” denildi.
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