Sağlık Bakanlığı: Başakşehir Şehir Hastanesi 21 Mayıs'ta açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip. 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane, 10 bloktan oluşuyor. 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastane, özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenmiş olacak. 30 bin metrekare kapalı alan içinde 'Erişkin', 'Çocuk', 'Travma' ve 'Kadın Doğum' olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

ENERJİ VE ÇEVRE DOSTU

725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasitede. Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor. Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft Intraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. 'Enerji ve Çevre Dostu' tasarımlarla inşa edilen hastanede 654 kişilik 2 adet konferans salonu da bulunuyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan'da açılmış ve bu tarihten itibaren hastaneye yalnızca Covid-19 hastaları nakledilmişti. Açılış törenine Japon Başbakanı Abe'nin video konferans yoluyla katılacak.