Sağlık Bakanlığı: Balkan Sağlık Turizmi Forumu, Edirne'de düzenlenecek

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26-27 Nisan 2025 tarihlerinde, Sağlık Bakanlığı himayelerinde ve Edirne Valiliği ile USHAŞ'ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Balkan Sağlık Turizmi Forumu, Edirne'de sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliğine zemin hazırlayacak. Forum, 11 Balkan ülkesinin sağlık bakanları, sağlık otoriteleri, uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Forumun açılışı, Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nun liderliğinde gerçekleşecek. Etkinlik boyunca sağlık turizmi, tıbbi iş birliği, teknoloji transferi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik ortaklık fırsatları ele alınacak" denildi.

'UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINA ODAKLANILACAKTIR'

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Forumun sonunda, sağlık turizmi sektörünün bölgesel kalkınmaya etkilerini ve Balkan ülkeleriyle sürdürülebilir iş birliğini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacağı belirtilerek, "Bu rapor, bölgesel iş birliği için atılacak somut adımları ve sağlık turizmi sektöründeki stratejik hedefleri ortaya koyacaktır. Forum, Türkiye'nin modern sağlık altyapısını, uluslararası sağlık turizmi potansiyelini ve teknoloji paylaşımına yönelik çözümlerini uluslararası platformda tanıtmayı hedeflemektedir. Balkan ülkeleriyle ortak projelerin geliştirilmesine ve uzun vadeli iş birliği fırsatlarına odaklanılacaktır. Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri eşliğinde gerçekleştirilecek olan forum, sağlık turizmi alanında önde gelen temsilcileri bir araya getirecek bu etkinlik, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası gücünü pekiştirmeyi hedeflemektedir. Sağlık Bakanlığı, Edirne Valiliği ve USHAŞ'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan bu forum, sağlık turizmi ve tıbbi iş birliği alanlarında bölgesel iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.