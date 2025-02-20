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Sağlık Bakanlığı "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı" iddiasını yalanladı:

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#Sağlık Bakanlığı#Ankara#Etimesgut
Sağlık Bakanlığı Ankaranın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı iddiasını yalanladı:
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 01:09

Sağlık Bakanlığı, "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu" iddiasını yalanladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu" şeklinde yapılan paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir." ifadeleri kullanıldı.

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#Sağlık Bakanlığı#Ankara#Etimesgut

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