Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yerli SMA ilacı geliyor

1500 SMA HASTASI VAR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 1500 SMA hastası olduğunu ve her yıl 150 yeni hastaya SMA teşhisi konduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yaklaşık 1500 SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası bulunuyor. Her yıl yaklaşık 150 yeni hastaya SMA teşhisi konuluyor. Teşhis konulan her yeni hastaya uygulanan tedavi kapsamında, ilk yıl altı kutu ‘Nusinersen sodyum’ etken maddeli ilaç veriliyor, hastaların tedavisi daha sonra 4 ayda bir verilen idame dozuyla devam ediyor.

SERİ ÜRETİM 2026’DA

SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 tedavilerinde dünya çapında yaygın olarak kullanılan ilacın etken maddesi Nusinersen sodyumun sentezi başarıyla tamamlandı. Yerli üretim ilacın piyasaya sunulabilmesi için zorunlu olan klinik araştırma ve ruhsatlandırma süreçleri devam ediyor. Seri üretimin 2026 yılının ilk yarısında başlaması öngörülüyor. Yalnızca SMA için değil, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) gibi diğer genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülüyor.”

İTHAL İLACIN KUTUSU 1.6 MİLYON LİRA

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ‘Nusinersen sodyum’ etken maddeli ilaç, Türkiye’ye ‘Spinraza’ markasıyla ithal ediliyor. İthal ilacın liste fiyatı kutu başına yaklaşık 1.6 milyon lira. Dünyada yalnızca birkaç ülkede geri ödeme kapsamına alınmış olan ilaç, Türkiye’de de SGK ile tedarikçi firma arasında yapılan anlaşma sayesinde hastalara ücretsiz olarak sunuluyor.

EN ÇOK BEBEKLERDE GÖRÜLÜYOR

Spinal Musküler Atrofi (SMA), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ve kas kaybına yol açan genetik bir hastalık. SMA, genellikle bebeklik ve çocukluk döneminde ortaya çıkıyor, ancak yetişkinlerde de görülebiliyor. Hastalığın başlıca belirtileri arasında kas güçsüzlüğü, hareket kısıtlılığı, solunum ve yutma zorlukları yer alıyor. SMA, SMN1 genindeki mutasyondan kaynaklanıyor ve otozomal resesif kalıtımla geçiyor. Tedavi seçenekleri arasında gen tedavisi, ilaç tedavisi ve fizik tedavi var. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada büyük önem taşıyor.