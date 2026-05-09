Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye’de Hantavirüs vakası yok

ARJANTİN’den hareket eden Hollanda bandralı bir yolcu gemisinde 3 kişinin hantavirüsten hayatını kaybetmesi, dünyayı alarma geçirdi. Gemide Youtuber Ruhi Çenet ve bazı Türk yolcuların da olması, ‘Türkiye’de de pozitif vaka çıkar mı’ endişesini gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığı virüsün kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine, yazılı bir açıklama yayımladı. Halk Sağlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Hantavirüs vakalarına ilişkin iddiaların bilimsel veriler ışığında incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.”

KEMİRGENLERDEN BULAŞIYOR: Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtileri bulunuyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

RUHİ ÇENET: ‘EVDE KARANTİNADAYIM’

Hantavirüs salgını çıkan MV Hondius gemisinin yolcularından içerik üreticisi Ruhi Çenet, Türkiye’de evinde karantinada olduğunu söyledi. Gemide yaşadıklarını The New York Times’a anlatan Çenet, “Semptom gösteren bir yolcunun, özellikle de ilk hayatını kaybeden kişinin eşinin durumunu gördükten sonra büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Kameramanımla birlikte o andan itibaren odamıza kapandık. Dışarıyla temasımızı tamamen kestik. Gemiden ayrıldıktan sonra eve döndüm. Şu an evimde karantinadayım. Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum“ dedi.

