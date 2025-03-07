Sağlık Bakanlığı açıkladı... Mide balonunda yasak kalktı

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Genel cerrah ve gastroenteroloji uzmanlarının yapmadığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı gözlendiğinden Avrupa Komisyonu yutulabilir mide balonlarını yasaklamıştı. Türkiye de bu yasağa riayet etmişti. Ancak yasak ortadan kalktı. Sağlık Bakanlığı’nın yazısında “Biocalis Medikal Tıbbi Malzeme Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Türkiye piyasasına arz edilen ‘Allurion Mide Balonu Sistemi’ etiketli ürünler ile ilgili olarak ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin kalktığı kanaatine varılmış olup, söz konusu ürünlerin tüm barkodlarının piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesi veya teşhir edilmesinin durdurulması yönündeki tedbir kararları kaldırılmıştır” denildi.

SADECE HASTANELERDE

Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, “Bu ürün sadece hastane koşullarında uygulanabilir” dedi ve Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Bu uygulamada balon kapsül gibi yutuluyor, mide içinde şişiyor. 5-6 ay sonra çıkarmaya gerek olmuyor ve kendiliğinden eriyor. Kolay bir uygulama olduğu için de talep fazla oldu. Ancak mide içine bakılmadan yutulduğundan bazı mide ya da bağırsak sorunlarının oluşmasına neden olduğu gözlendi.

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UYGUN OLMAYAN KOŞULLAR

Ürünün sadece genel cerrah ve gastroenteroloji uzmanları tarafından uygulanmadığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı da belirlenmişti. Bu nedenle Avrupa’da yasaklanmıştı. Türkiye de bu yasağa riayet etmişti. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yasak ortadan kalktı. Bu uygulama 2024 yılında Türkiye’de 6 bin 500 kişiye, Avrupa’da ise 25 bin kişiye yapıldı.”