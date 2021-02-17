MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı açıkladı: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da koronavirüs aşısı yaptırılabilir
GeriGündem Sağlık Bakanlığı açıkladı: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da koronavirüs aşısı yaptırılabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da koronavirüs aşısı yaptırılabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da koronavirüs aşısı yaptırılabilir
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Bu arada partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de aşılanan kişi sayısının 5 milyon 200 bini geçtiğini söyledi. 

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.

Aşı takvimi ile Sağlık Bakanlığı tarafından belli yaş gruplarında uygulanan aşılama sürecinde sona yaklaşıldı. İlk süreçteki aşamada sağlık görevlileri, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara ve 65 yaş üzerindekilere aşılama gerçekleşti.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak. Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, ‘mhrs.gov.tr’, ‘enabiz.gov.tr’ siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile ‘Alo 182’ hattı üzerinden alınabiliyor.

Sağlık Bakanı Kocadan aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı' çağrısı
Aşı randevusu nasıl alınır MHRS ekranı ile 65 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi ve E-Nabız aşı sırası sorgulama
Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ekranı ile 65 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi ve E-Nabız aşı sırası sorgulama
2. aşamada kimler aşı olacak Sağlık Bakanlığı aşı takvimi ile ikinci aşamada aşı olacak gruplar belli oldu
2. aşamada kimler aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi ile ikinci aşamada aşı olacak gruplar belli oldu


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi