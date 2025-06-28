Sağlık Bakanlığı açıkladı: 5 milyon kişinin yüzde 35'i fazla kilolu

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Sağlık Bakanlığı tarafından fazla kilolu olmanın getirdiği riskler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası sürüyor. Kampanyanın 14-20 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan altıncı haftasında, katılım rekoru yenilendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 590 bin 732'si erkek, 662 bin 129'u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Bu kişilerin yüzde 6,1'inin zayıf, yüzde 33'ünün normal, yüzde 35,2'sinin fazla kilolu ve yüzde 25,7'sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.

Altı hafta sonucunda ise Türkiye genelinde yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere toplam 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Ölçümler sonucunda 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6'sının zayıf, yüzde 33'ünün normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 26'sının obez aralığında olduğu belirlendi.

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762 BİN 451 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Kampanyanın altıncı haftasında vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde hesaplanan 403 bin 500'ü kadın, 358 bin 951'i erkek olmak üzere toplam 762 bin 451 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

ERKEKLERDE FAZLA KİLOLULUK, KADINLARDA OBEZİTE ORANI DAHA FAZLA

Kampanyanın geride kalan altı haftasında elde edilen veriler, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,3 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,7'ye kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 30,7 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 21,9'u geçtiğini ortaya koydu.